Milano 10:04
42.989 -0,59%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:04
9.705 -0,52%
Francoforte 10:04
24.151 +0,11%

Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,05%)

Il FTSE MIB prende il via a 43.263,01 punti

Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,05%, a quota 43.263,01 in apertura.
