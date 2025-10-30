Milano 29-ott
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,48%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 4.016,33 punti

Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,48%, dopo aver aperto a 4.016,33 punti.
