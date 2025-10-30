Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:17
25.877 -0,93%
Dow Jones 18:17
47.754 +0,26%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,09%)

Il FTSE MIB termina gli scambi a 43.202,4 punti

In breve, Finanza
Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente -0,09%, archiviando la seduta a 43.202,4 punti.
