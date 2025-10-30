Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 21:00
25.735 -1,47%
Dow Jones 21:01
47.522 -0,23%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,16% alle 19:30)

Il Dow Jones si muove sulla parità a 47.708,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,16% alle 19:30)
L'indice del principale listino americano mostra un +0,16% alle 19:30 e continua gli scambi a 47.708,62 punti.
Condividi
```