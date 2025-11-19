Milano 19-nov
42.651 -0,44%
Nasdaq 19-nov
24.641 +0,56%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 19-nov
9.507 -0,47%
Francoforte 19-nov
23.163 -0,08%

Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,1%)

Il Dow Jones termina gli scambi a 46.138,77 punti

Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente +0,1%, archiviando la seduta a 46.138,77 punti.
