Milano 14-nov
43.995 -1,70%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
47.147 -0,65%
Londra 14-nov
9.698 -1,11%
Francoforte 14-nov
23.877 -0,69%

Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,65%

Il Dow Jones chiude a 47.147,48 punti

L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,65% e archivia la seduta a 47.147,48 punti.
