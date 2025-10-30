Corte dei Conti boccia Ponte sullo Stretto: ira di Meloni

(Teleborsa) - Scontro tra Corte dei Conti e governo sul Ponte sullo Stretto
dopo che i magistrati contabili hanno bocciato la decisione del Cipess di agosto che aveva approvato il progetto definitivo dell'opera. Ma l'esecutivo è determinato ad andare avanti. Dopo il no, immediata la reazione. "La mancata registrazione d
a parte della Corte dei conti della delibera Cipess è l'ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento", afferma la premier Giorgia Meloni
. "Sul piano tecnico, i
ministeri interessati e la Presidenza del Consiglio hanno fornito puntuale risposta a tutti i rilievi formulati per l'adunanza di oggi; per avere un'idea della capziosità, una delle censure ha riguardato l'avvenuta trasmissione d
i atti voluminosi con link, come se i giudici contabili ignorassero l'esistenza dei computer",
spiega.
Il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini
parla, senza troppi giri di parola, di "una scelta politica e una grave danno per il Paese" e assicura: "Andremo avanti". Mentre l'altro vicepremier, il ministro degli esteri Antonio Tajani, si dice "esterrefatto": "Non è ammissibile che in un Paese democratico la magistratura contabile decida quali siano le opere strategiche da realizzare". Di parere opposto
la leader del Pd Elly Schlein p
er la quale Meloni vuole "mettersi al di sopra delle leggi e della Costituzione.
Con le sue gravi affermazioni contro la Corte dei Conti chiarisce il vero obiettivo della riforma costituzionale'.
Sorpreso l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci. "Tutto l'iter seguito -
spiega - è stato sempre svolto nel pieno rispetto delle norme generali e speciali italiane ed europee relative alla realizzazione del ponte