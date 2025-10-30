Eli Lilly rivede al rialzo guidance. Probabile OK a pillola dimagrante

(Teleborsa) - La big farmaceutica statunitense Eli Lilly
ha annunciato una revisione al rialzo della guidance
, dopo aver presentato risultati trimestrali positivi ed in vista della probabile approvazione
da parte della FDA della pillola contro la perdita dii peso
, che l'organo di vigilanza statunitense conferma aver centrato gran parte dei target. Questo ha alimentato gli acquisto sulle azioni della casa farmaceutica, che sono balzate del 3,56% al Nyse.Eli Lilly ha rivisto al rialzo le previsioni dell'anno,
indicando un EPS adjusted di 23-23,70 dollari per azione
, rispetto ai 21,75-23 dollari per azione precedentemente indicati. Il risultato sarebbe dunque superiore alle attese degli analisti che stimavano un EPS di 22,18 USD. Il fatturato
annuale è atteso a 63-63,5 miliardi di dollari
, in rialzo rispetto alla precedente guidance di 60-62 miliardi.
Nel terzo trimestre, Eli Lilly ha riportato un utile netto di 5,58 miliardi di dollari, pari a 6,21 USD per azione, che si raffronta ai 970,3 milioni o 1,07 USD per azione dell'anno prima. L'EPS che esclude poste straordinarie si è attestato a 7,02 dollari, superando di gran lunga il consensus di 5,69 dollari. I ricavi del trimestre sono stati pari a 17,6 miliardi di dollari, rispetto alla stima degli analisti di 16,07 miliardi di dollari, grazier all'ottimo andamento delle vendite della pillola contro la perdita di peso Zepbound e del farmaco contro il diabete Mounjaro.