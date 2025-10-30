Eli Lilly rivede al rialzo guidance. Probabile OK a pillola dimagrante

Eli Lilly

(Teleborsa) - La big farmaceutica statunitenseha annunciato una, dopo aver presentato risultati trimestrali positivi ed in vista dellada parte della FDA della, che l'organo di vigilanza statunitense conferma aver centrato gran parte dei target. Questo ha alimentato gli acquisto sulle azioni della casa farmaceutica, che sono balzate del 3,56% al Nyse.indicando un, rispetto ai 21,75-23 dollari per azione precedentemente indicati. Il risultato sarebbe dunque superiore alle attese degli analisti che stimavano un EPS di 22,18 USD. Ilannuale è, in rialzo rispetto alla precedente guidance di 60-62 miliardi.Nel terzo trimestre, Eli Lilly ha riportato un utile netto di 5,58 miliardi di dollari, pari a 6,21 USD per azione, che si raffronta ai 970,3 milioni o 1,07 USD per azione dell'anno prima. L'EPS che esclude poste straordinarie si è attestato a 7,02 dollari, superando di gran lunga il consensus di 5,69 dollari. I ricavi del trimestre sono stati pari a 17,6 miliardi di dollari, rispetto alla stima degli analisti di 16,07 miliardi di dollari, grazier all'ottimo andamento delle vendite della pillola contro la perdita di peso Zepbound e del farmaco contro il diabete Mounjaro.