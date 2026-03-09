Hims & Hers balza nel premarket su accordo con Novo Nordisk per vendita farmaci dimagranti

Hims & Hers Health

Novo Nordisk

(Teleborsa) - Le azionibalzano di oltre il 52 % nel pre-market di Wall Street dopo che- in rialzo dell'1,3% a Copenhagen - avrebbe posto fine alla sua faida con l'azienda americana con un accordo per. Lo ha riferito Bloomberg aggiungendo che le due società potrebbero annunciare la nuova partnership già lunedì.Una mossa a sorpresa da parte di Novo, dopo le forti tensioni di inizio anno. L'azienda farmaceutica danese avevaa febbraio in seguito al lancio di una, sostenendo che il prodottolegati al principio attivo utilizzato nei suoi farmaci di punta Ozempic e Wegovy.Hims & Hers aveva poi annunciato che avrebbela sua imitazione di pillola dimagrante.