Hims & Hers balza nel premarket su accordo con Novo Nordisk per vendita farmaci dimagranti

(Teleborsa) - Le azioni Hims & Hers Health
balzano di oltre il 52 % nel pre-market di Wall Street dopo che Novo Nordisk
- in rialzo dell'1,3% a Copenhagen - avrebbe posto fine alla sua faida con l'azienda americana con un accordo per vendere i suoi farmaci dimagranti sulla piattaforma Hims
. Lo ha riferito Bloomberg aggiungendo che le due società potrebbero annunciare la nuova partnership già lunedì.
Una mossa a sorpresa da parte di Novo, dopo le forti tensioni di inizio anno. L'azienda farmaceutica danese aveva citato in giudizio Hims
a febbraio in seguito al lancio di una imitazione della sua pillola dimagrante orale Wegovy
, sostenendo che il prodotto violasse i brevetti
legati al principio attivo utilizzato nei suoi farmaci di punta Ozempic e Wegovy.
Hims & Hers aveva poi annunciato che avrebbe ritirato dal mercato
la sua imitazione di pillola dimagrante.(Foto: Scott Graham su Unsplash)