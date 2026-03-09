Milano 13:19
Hims & Hers balza nel premarket su accordo con Novo Nordisk per vendita farmaci dimagranti

Segnali di distensione dopo le azioni legali

(Teleborsa) - Le azioni Hims & Hers Health balzano di oltre il 52 % nel pre-market di Wall Street dopo che Novo Nordisk - in rialzo dell'1,3% a Copenhagen - avrebbe posto fine alla sua faida con l'azienda americana con un accordo per vendere i suoi farmaci dimagranti sulla piattaforma Hims. Lo ha riferito Bloomberg aggiungendo che le due società potrebbero annunciare la nuova partnership già lunedì.

Una mossa a sorpresa da parte di Novo, dopo le forti tensioni di inizio anno. L'azienda farmaceutica danese aveva citato in giudizio Hims a febbraio in seguito al lancio di una imitazione della sua pillola dimagrante orale Wegovy, sostenendo che il prodotto violasse i brevetti legati al principio attivo utilizzato nei suoi farmaci di punta Ozempic e Wegovy.

Hims & Hers aveva poi annunciato che avrebbe ritirato dal mercato la sua imitazione di pillola dimagrante.





(Foto: Scott Graham su Unsplash)
