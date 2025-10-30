Milano 9:56
43.082 -0,37%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 9:57
9.710 -0,47%
24.196 +0,30%

Francia, consumi famiglie continuano ad aumentare a settembre a +0,3% su mese

Economia, Macroeconomia
Francia, consumi famiglie continuano ad aumentare a settembre a +0,3% su mese
(Teleborsa) - Accelerano leggermente i consumi delle famiglie francesi a settembre. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) si è registrata una variazione pari a +0,3% dopo il +0,2% segnato ad agosto (rivisto dal +0,1%). Il dato è anche superiore alle attese gli analisti che avevano stimato una crescita nulla.

I consumi energetici sono tornati a crescere (+0,5% dopo il -0,1%), così come i consumi alimentari (+0,2% dopo il -0,1%), mentre i consumi di beni ingegnerizzati hanno rallentato (+0,3% dopo il +0,5%).

(Foto: gopixa | 123RF)
Condividi
```