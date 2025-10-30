Francia, consumi famiglie continuano ad aumentare a settembre a +0,3% su mese

(Teleborsa) - Accelerano leggermente idellea settembre. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) si è registrata una variazione pari adopo il +0,2% segnato ad agosto (rivisto dal +0,1%). Il dato è anche superiore alle attese gli analisti che avevano stimato una crescita nulla.sono tornati a crescere (+0,5% dopo il -0,1%), così come i(+0,2% dopo il -0,1%), mentre ihanno rallentato (+0,3% dopo il +0,5%).