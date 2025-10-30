Francia, crescita PIL accelera più delle attese anche nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Cresce più delle previsioni l'economia francese
nel 3° trimestre
del 2025. Secondo la lettura preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE)
, il PIL
, nei tre mesi a settembre, avrebbe registrato una crescita dello 0,5%
oltre il +0,2% del consensus e del +0,3% registrato nel trimestre precedente.
Su base annua, la crescita del prodotto interno lordo
francese si attesta allo 0,9%, rafforzandosi rispetto al +0,7% indicato nei tre mesi precedenti (rivisto da un +0,8) e superiore alle attese degli analisti (+0,6%).
La domanda interna
finale (escluse le scorte) è aumentata (+0,3 punti di contributo alla crescita, dopo +0,2 punti nel secondo trimestre del 2025). Gli investimenti fissi
lordi hanno registrato una moderata ripresa (+0,4% dopo +0,0%) e i consumi
delle famiglie
hanno mantenuto il loro ritmo (+0,1% dopo +0,1%).(Foto: Anthony Choren su Unsplash)