Francia, crescita PIL accelera più delle attese anche nel terzo trimestre

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Cresce più delle previsioni l'economia francese nel 3° trimestre del 2025. Secondo la lettura preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), il PIL, nei tre mesi a settembre, avrebbe registrato una crescita dello 0,5% oltre il +0,2% del consensus e del +0,3% registrato nel trimestre precedente.

Su base annua, la crescita del prodotto interno lordo francese si attesta allo 0,9%, rafforzandosi rispetto al +0,7% indicato nei tre mesi precedenti (rivisto da un +0,8) e superiore alle attese degli analisti (+0,6%).

La domanda interna finale (escluse le scorte) è aumentata (+0,3 punti di contributo alla crescita, dopo +0,2 punti nel secondo trimestre del 2025). Gli investimenti fissi lordi hanno registrato una moderata ripresa (+0,4% dopo +0,0%) e i consumi delle famiglie hanno mantenuto il loro ritmo (+0,1% dopo +0,1%).

(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
