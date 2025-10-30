Francia, crescita PIL accelera più delle attese anche nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Cresce più delle previsioni l'neldel 2025. Secondo la lettura preliminare diffusa dall', il, nei tre mesi a settembre, avrebbe registrato una crescita dellooltre il +0,2% del consensus e del +0,3% registrato nel trimestre precedente.Su base annua, la crescita delfrancese si attesta allo 0,9%, rafforzandosi rispetto al +0,7% indicato nei tre mesi precedenti (rivisto da un +0,8) e superiore alle attese degli analisti (+0,6%).Lafinale (escluse le scorte) è aumentata (+0,3 punti di contributo alla crescita, dopo +0,2 punti nel secondo trimestre del 2025). Glilordi hanno registrato una moderata ripresa (+0,4% dopo +0,0%) e idellehanno mantenuto il loro ritmo (+0,1% dopo +0,1%).