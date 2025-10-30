Milano 10:07
Germania, a settembre tasso di disoccupazione sale al 3,9%

Germania, a settembre tasso di disoccupazione sale al 3,9%
(Teleborsa) - Al netto degli effetti stagionali, il numero di occupati a settembre 2025 in Germania è aumentato di 150.000 unità (+0,3%) rispetto ad agosto 2025, in concomitanza con l'inizio della ripresa autunnale. L'incremento stagionale tipico del numero di occupati è stato quindi significativamente più debole dell'aumento medio di settembre per gli anni dal 2022 al 2024 (+196.000 persone).

Rispetto a settembre 2024, a settembre 2025 il numero di occupati è diminuito di 46.000 unità (-0,1%). Prosegue quindi la tendenza al ribasso del mercato del lavoro rispetto all'anno precedente, evidente da maggio 2025.

Nel terzo trimestre del 2025, il numero di occupati è risultato inferiore dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, al netto della destagionalizzazione.

Secondo calcoli preliminari, nel terzo trimestre del 2025 in Germania lavoravano in media circa 46,0 milioni di occupati. Rispetto al trimestre precedente, il numero di occupati destagionalizzato è diminuito di 41.000 unità (-0,1%). I risultati dettagliati per il terzo trimestre del 2025 saranno pubblicati il ??18 novembre 2025.

Secondo i risultati dell'Indagine sulle forza lavoro, a settembre 2025 erano disoccupate 1,84 milioni di persone, ovvero 425.000 in più rispetto a settembre 2024, ovvero il 30,1%. Il tasso di disoccupazione è salito al 4,1%, con un forte aumento di 0,9 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (settembre 2024: 3,2%).

Al netto degli effetti stagionali e irregolari, il numero di disoccupati a settembre 2025 era di 1,71 milioni, 15.000 in più rispetto al mese precedente di agosto (+0,9%). Il tasso di disoccupazione corretto è salito al 3,9% (agosto 2025: 3,8%).
