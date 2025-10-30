La Fed taglia i tassi, dubbi su cosa verrà dopo

(Teleborsa) - Laha annunciato un taglio di 25 punti base del tasso sui federal funds, portando l’intervallo obiettivo tra il 3,75% e il 4%, in risposta a un’economia in moderata espansione, ma con rallentamento del mercato del lavoro e inflazione ancora elevata.Alla luce del mutato equilibrio dei rischi, la Fed ha deciso non solo di ridurre i tassi, ma anche di concludere la riduzione delle proprie detenzioni di titoli a partire dal 1° dicembre, segnando un passo significativo nella normalizzazione della politica monetaria.Ilha sottolineato che eventuali ulteriori mosse sui tassi dipenderanno dai prossimi dati macroeconomici, dall’evoluzione del quadro congiunturale e dal bilanciamento dei rischi tra crescita e inflazione. In particolare, la banca centrale continuerà a monitorare con attenzione le condizioni del mercato del lavoro, le pressioni sui prezzi, le aspettative d’inflazione e gli sviluppi finanziari e internazionali.Il Comitato si è dettoqualora emergano rischi che possano compromettere il raggiungimento dei suoi obiettivi.Ciò che preoccupa maggiormente gli investitori, spiega, è quello che la Fed farà d’ora in avanti. Su quale lato del doppio mandato della Fed si concentrerà il comitato - il mercato del lavoro in indebolimento o l’inflazione persistente?L’ultimo rapporto sull’(CPI) è risultato inferiore alle attese degli economisti, ma ha mostrato che l’inflazione non si sta raffreddando. Un’inflazione persistente potrebbe effettivamente impedire alla Fed di muoversi tanto rapidamente o in modo aggressivo quanto vorrebbe per contrastare l’indebolimento del mercato del lavoro — e la mancanza di nuovi dati economici rende il compito ancora più difficile.Fino a mercoledì, ilera in rialzo di oltre 20% da inizio anno e di più del 55% rispetto ai minimi di aprile, proseguendo una serie positiva di sette mesi consecutivi. Se, come ha affermato il presidente Jerome Powell, un taglio dei tassi a dicembre è “tutt’altro che scontato”, ciò potrebbe spingere alcuni investitori a frenare la recente corsa dei mercati, aggiunge Kenwell.Gli, sottolinea l’analista, avranno un ruolo cruciale nei prossimi giorni, ma potremmo assistere a prese di profitto dopo un rally così forte. Tuttavia, finché la crescita degli utili resterà solida e i consumatori manterranno la loro forza, eventuali correzioni potrebbero rappresentare un’interessante opportunità di acquisto. Negli ultimi mesi, infatti, i ribassi brevi e superficiali hanno lasciato molti investitori con liquidità in attesa di un’occasione più allettante per entrare sul mercato.La situazione che i policymaker statunitensi si sono trovati ad affrontare a poche ore dalla riunione della Federal Reserve era piuttosto chiara: i dati attuali indicavano quasi inequivocabilmente la necessità di un nuovo taglio dei tassi d’interesse di riferimento.Quasi tutti i membri del FOMC concordano sul fatto che l’attuale livello del tasso sui Fed Funds sia più che restrittivo: è comprensibile che, vista l’incertezza dei dati, alcuni preferiscano attendere nuovi riscontri nei prossimi mesi, ma, come recentemente osservato dal, mantenere una politica monetaria così rigida appare difficile da giustificare in un contesto in cui, sottolinea, Chief Economist di Payden & Rygel. Guardando in prospettiva, oltre la fine dell’anno, storicamente, dopo un periodo di crescita sotto la media come quello osservato all’inizio del 2025, l’economia statunitense tende o a riaccelerare verso il trend di lungo periodo, oppure a scivolare in recessione. In entrambi i casi, aggiunge Cleveland,, probabilmente più di quanti siano attualmente prezzati dal mercato. “In caso di recessione, crediamo che la Fed interverrebbe con decisione a sostegno dell’economia, mentre, qualora dovesse prevalere uno scenario di crescita trainata dalla produttività, la ripresa avverrebbe con un’inflazione in moderazione e con l’attenuarsi progressivo degli effetti dei dazi”. In questo contesto, “stimiamo tre ulteriori tagli da 25 punti base nel corso del 2026, con effetti positivi sul mercato obbligazionario".