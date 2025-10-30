Milano 10:08
Londra: balza in avanti Airtel Africa

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, in guadagno del 2,09% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Airtel Africa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +21,02%, rispetto a +2,07% del principale indice della Borsa di Londra).


La tendenza di breve di Airtel Africa è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,758 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,71. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,805.

