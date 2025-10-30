Milano 14:33
42.968 -0,63%
Nasdaq 14:33
25.910 -0,80%
Dow Jones 14:33
47.546 -0,18%
Londra 14:33
9.717 -0,40%
Francoforte 14:33
24.107 -0,07%

Madrid: si concentrano le vendite su BBVA

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per Banco di Bilbao, in flessione del 2,10% sui valori precedenti.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'Ibex 35. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Tecnicamente, la banca spagnola è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 17,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,04. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 17,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
