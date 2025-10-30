Manovra, Panetta: nessun impatto da contributo richiesto alle banche

(Teleborsa) - Il contributo richiesto alle banche
in Manovra non avrà un impatto negativo
sul comparto che si conferma piuttosto redditizio. Lo ha confermato il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta
, rispondendo ad una domanda, durante la conferenza stampa seguita alla riunione di politica monetaria della BCE.
La situazione delle banche
- ha spiegato Panetta - è migliorata negli ultimi anni
grazie ad una serie di fattori e non si prevede un impatto negativo sulla stabilità finanziaria
dalle misure annunciate dal governo italiano, anche perché la tassa sui profitti "sarebbe limitata".
Panetta si è poi riservato di esprimersi sulle caratteristiche della tassa quando uscirà la versione definitiva.