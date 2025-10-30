Milano 16:05
Manovra, Panetta: nessun impatto da contributo richiesto alle banche

Economia
(Teleborsa) - Il contributo richiesto alle banche in Manovra non avrà un impatto negativo sul comparto che si conferma piuttosto redditizio. Lo ha confermato il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, rispondendo ad una domanda, durante la conferenza stampa seguita alla riunione di politica monetaria della BCE.

La situazione delle banche - ha spiegato Panetta - è migliorata negli ultimi anni grazie ad una serie di fattori e non si prevede un impatto negativo sulla stabilità finanziaria dalle misure annunciate dal governo italiano, anche perché la tassa sui profitti "sarebbe limitata".

Panetta si è poi riservato di esprimersi sulle caratteristiche della tassa quando uscirà la versione definitiva.
