Manovra, Panetta: nessun impatto da contributo richiesto alle banche

(Teleborsa) - Ilin Manovrasul comparto che si conferma piuttosto redditizio. Lo ha confermato il Governatore della Banca d'Italia,, rispondendo ad una domanda, durante la conferenza stampa seguita alla riunione di politica monetaria della BCE.La- ha spiegato Panetta - ègrazie ad una serie di fattori edalle misure annunciate dal governo italiano, anche perché la tassa sui profitti "sarebbe limitata".Panetta si è poi riservato di esprimersi sulle caratteristiche della tassa quando uscirà la versione definitiva.