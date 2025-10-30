Marcolin, nei primi nove mesi crescono ricavi e marginalità

(Teleborsa) - Marcolin
, azienda tra i leader mondiali nel settore dell’eyewear, ha registrato nei primi nove mesi del 2025 ricavi
che crescono del 2,1% (3,8% a cambi costanti), attestandosi a 416,6 milioni di euro.
In miglioramento anche l’EBITDA adjusted
, che raggiunge quota 68,5 milioni, con un’incidenza sulle vendite nette del 16,4%, in incremento di 30 bps rispetto al terzo trimestre 2024.
Le principali geografie di sbocco si sono confermate EMEA e Americas
, le quali hanno registrato rispettivamente ricavi per €218,6 milioni e €142,7 milioni. Il mercato asiatico, ad alto potenziale per il Gruppo, ha recuperato pienamente nel corso del terzo trimestre 2025 la temporanea decelerazione imputabile ad un differente timing di approvvigionamento da parte dei grandi distributori occorsa durante il primo semestre 2025.
Nell’ultimo trimestre dell’anno è atteso il closing dell’operazione con VSP Vision.