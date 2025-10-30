Milano
17:35
43.202
-0,09%
Nasdaq
18:21
25.874
-0,94%
Dow Jones
18:21
47.738
+0,22%
Londra
17:35
9.760
+0,04%
Francoforte
17:35
24.119
-0,02%
Giovedì 30 Ottobre 2025, ore 18.38
Home Page
/
Notizie
/ New York: giornata negativa in Borsa per Meta Platforms
New York: giornata negativa in Borsa per Meta Platforms
Migliori e peggiori
,
In breve
30 ottobre 2025 - 16.10
Ribasso per l'
azienda che gestisce Facebook
, che passa di mano in perdita del 12,59%.
Argomenti trattati
Borsa
(1466)
·
Facebook
(4)
Titoli e Indici
Meta Platforms
-10,09%
