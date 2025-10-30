Parigi: calo per Schneider Electric

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo industriale francese
, con un ribasso del 2,08%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Schneider Electric
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve della multinazionale dei prodotti elettrici
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 255,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 246,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 264,6.
