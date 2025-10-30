Piazza Affari: performance negativa per Banco BPM

(Teleborsa) - Sottotono la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
, che passa di mano con un calo del 2,06%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Banco BPM
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,45%, rispetto a +1,63% del principale indice della Borsa di Milano
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Banco BPM
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12,55 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,25. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,85.
