Milano 14:34
42.956 -0,66%
Nasdaq 14:34
25.921 -0,76%
Dow Jones 14:34
47.574 -0,12%
Londra 14:34
9.716 -0,41%
Francoforte 14:34
24.102 -0,09%

Piazza Affari: performance negativa per Banco BPM

Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per Banco BPM
(Teleborsa) - Sottotono la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che passa di mano con un calo del 2,06%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Banco BPM mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,45%, rispetto a +1,63% del principale indice della Borsa di Milano).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Banco BPM rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12,55 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,25. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```