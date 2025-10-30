Prysmian vola nei conti, ma inciampa in Borsa

Prysmian

(Teleborsa) - Ribasso perche passa di mano in perdita del 4,73%.La società ha archiviato idel 2025 con undi gruppo in crescita del 77,7% a 1.022 milioni rispetto a 575 milioni del pari periodo del 2024, anche grazie alla plusvalenza (354 milioni) derivante dalla vendita della partecipazione di YOFC. Isi sono attestati a 14.684 milioni (12.362 milioni 9 mesi 2024), con una crescita organica di +5,7%.Ilè il migliore di sempre con 596 milioni di utile e ricavi di gruppo che si sono attestati a 5.030 milioni con una crescita organica di +9,2%."La performance di questo trimestre, il migliore di sempre, testimonia che la nostra strategia 'Accelerating Growth' ci pone nella posizione ideale per cogliere tutte le opportunità di mercato, favorendo lo sviluppo e la sicurezza delle infrastrutture digitali ed energetiche", sottolinea il. "Grazie a questi risultati, in particolare all'eccellente performance di Transmission e del Nord America,per la seconda volta quest'anno, continuando ad accrescere il valore per tutti gli stakeholder".Il movimento del, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 89,39 Euro. Rischio di discesa fino a 84,83 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 93,95.