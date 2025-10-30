Shell, utili 3Q25 oltre le attese, nuovo buy back da 3,5 miliardi di dollari

Shell

(Teleborsa) - "Shell ha ottenuto un'altra solida serie di risultati, con chiari progressi in tutto il nostro portafoglio e un'eccellente performance nella nostra attività di Marketing e negli asset in acque profonde nel Golfo d'America e in Brasile. Nonostante la continua volatilità, i nostri ottimi risultati in questo trimestre ci consentono di avviare altri 3,5 miliardi di dollari di riacquisti di azioni proprie per i prossimi tre mesi". Lo ha detto, Amministratore Delegato di, commentando i risultati del terzo trimestre 2025.Gli utili adjusted hanno raggiunto i 5,4 miliardi di dollari nel terzo trimestre, rispetto alla stima media di 5,09 miliardi di dollari .Glisono aumentati a 5,4 miliardi di dollari da 4,3 miliardi del 2Q25 (5,09 miliardi la stima media fornita dalla società; 6,03 miliardi nel 3Q24), mentre l’è cresciuto a 14,8 miliardi da 13,3 miliardi (14,32 miliardi la stima media; 16 miliardi nel 3Q24).Ilè migliorato a 12,2 miliardi di dollari (14,7 miliardi nello stesso periodo dell’anno precedente), sostenuto da forti utili e parzialmente compensato da 2,7 miliardi di dollari in pagamenti fiscali. Il free cash flow ha raggiunto 9,95 miliardi di dollari.Ilsi è ridotto a 41,2 miliardi dai 43,2 miliardi del trimestre precedente, abbassando il gearing al 18,8%.La società ha restituito 5,7 miliardi di dollari agli azionisti, inclusi 3,6 miliardi ine 2,1 miliardi in. Ha annunciato unda 3,5 miliardi di dollari da completare entro i risultati del quarto trimestre. Si tratterebbe del 16° trimestre consecutivo con almeno 3 miliardi di dollari di riacquisti, ha sottolineato la società.Ilè stato mantenuto a 0,358 dollari per azione.Per segmento, l’utile delè aumentato del 28% rispetto al trimestre precedente a 2,36 miliardi, sostenuto da risultati di trading e ottimizzazione più forti e da un aumento dell’8% nei volumi di liquefazione di GNL grazie alla riduzione della manutenzione e all’incremento di LNG Canada. Gli utili rettificati per il segmento sono aumentati del 23% a 2,14 miliardi.L’utileè sceso del 15% a 1,71 miliardi di dollari, influenzato da maggiori ammortamenti e rettifiche relative al Brasile, sebbene i volumi di produzione siano aumentati grazie alla nuova produzione e alla riduzione della manutenzione.è passato a un utile di 1,07 miliardi da una perdita di 174 milioni nel secondo trimestre, beneficiando di margini di raffinazione e trading più elevati.L’utile delè sceso a 576 milioni da 766 milioni, riflettendo cambiamenti stagionali nei margini e svalutazioni legate alla decisione di cancellare il progetto di biocarburanti di Rotterdam.è tornato in utile, registrando 110 milioni rispetto a una perdita di 254 milioni, grazie ai guadagni del trading.Per il, Shell ha previstoSi prevede unadi 920-980 mila boe/g, unadi 1,77-1,97 milioni di boe/g, undell’87-95% edi 600-800 milioni di dollari.