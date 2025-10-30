Milano 17:35
Spindox, BackSpin sale al 74,12%

(Teleborsa) - Spindox ha ricevuto comunicazione, da parte degli azionisti Luca Foglino, Paolo Costa, Giovanni Diadema, Mauro Marengo, Giulia Gestri, Massimo Pellei e Alan David Sanna, circa la riduzione delle proprie partecipazioni al di sotto del 5% del capitale sociale per effetto della cessione della totalità delle rispettive partecipazioni detenute nel capitale sociale di Spindox a BackSpin.

Alla luce di questa operazione, BackSpin ha comunicato alla società il superamento della soglia rilevante del 66,6% del capitale sociale.

A seguito di tali cambiamenti, la composizione dell’azionariato aggiornata vede BackSpin al 74,12% e Mercato al 25,88%.
