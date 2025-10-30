Spindox, BackSpin sale al 74,12%

Spindox

(Teleborsa) -ha ricevuto comunicazione, da parte degli azionisti Luca Foglino, Paolo Costa, Giovanni Diadema, Mauro Marengo, Giulia Gestri, Massimo Pellei e Alan David Sanna, circa la riduzione delle proprie partecipazioni al di sotto del 5% del capitale sociale per effetto delladetenute nel capitale sociale di Spindox aAlla luce di questa operazione, BackSpin ha comunicato alla società il superamento della soglia rilevante del 66,6% del capitale sociale.A seguito di tali cambiamenti, la composizione dell’azionariato aggiornata vede BackSpin al 74,12% e Mercato al 25,88%.