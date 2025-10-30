Unicredit rispetta ampiamente i requisiti di capitale fissati dalla BCE

(Teleborsa) - A seguito della comunicazione ricevuta dalla Banca Centrale Europea (BCE) in relazione al Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) del 2025, il requisito patrimoniale Pillar 2 Capital Requirement (P2R) di UniCredit rimane fissato a 200 punti base
.
Dal 1 gennaio 2026 UniCredit rispetterà quindi i seguenti requisiti di capitale su base consolidata
: 10,24% CET1 ratio, 12,11% Tier 1 ratio e 14,61% Total Capital ratio.
I suddetti coefficienti di capitale includono il Combined Buffer Requirement
, da soddisfarsi con strumenti di capitale primario CET1, composto da: 2,50%di Capital Conservation Buffer (CCB), 1,25% di O-SII buffer, 0,50% di Countercyclical Capital Buffer (CCyB) e 0,36% di Systemic Risk Capital buffer (SyRB).
Al 30 settembre 2025
, i coefficienti patrimoniali di UniCredit su base consolidata erano pari a: 14,76% CET1 ratio, 16,46% Tier 1 ratio, 19,09% Total Capital ratio.