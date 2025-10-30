Zurich lancia Salute Aziende per il benessere dei dipendenti



Zurich

(Teleborsa) -rafforza la propria offerta Salute con, la nuova soluzione dedicata al, pensata per sostenere le imprese a prendersi cura dei propri collaboratori e delle loro famiglie.La soluzione prevedee che coniugano prevenzione, protezione e assistenza continua facendo leva su un approccio modulare e flessibile che consente sia di acquistare pacchetti già definiti che di costruire piani su misura per le diverse esigenze aziendali."Vogliamo aiutare le imprese a prendersi cura delle proprie persone in modo concreto e continuativo, offrendo alle organizzazioni uno strumento semplice e accessibile per garantire prevenzione, supporto costante e serenità. Il welfare aziendale contribuisce in modo concreto a generare valore sia per le persone che per l’organizzazione; crediamo che questa soluzione rappresenti un passo avanti per chi sceglie di investire nella serenità e nel benessere di chi ogni giorno contribuisce alla crescita dell’azienda". ha dichiaratoZurich Salute Aziende offre garanzie che coprono diversi ambiti della salute fisica e mentale: dalle visite specialistiche, check-up personalizzati e alta diagnostica, fino alle cure dentarie e ottiche, supporto psicologico e trattamenti fisioterapici, oltre a servizi di video consulto medico attivo 24 ore su 24. Particolare attenzione è inoltre riservata alla salute femminile, con specifiche garanzie legate alla maternità e alla procreazione medicalmente assistita. Alle tutele sanitarie si aggiungono una protezione legale e ulteriori coperture finalizzate a sostenere ulteriormente la continuità operativa dell’impresa.La polizza può essere sottoscritta in forma autonoma oppure integrata a una copertura già esistente sul medesimo rischio prestata da un Fondo di categoria.invita le aziende a investire in un futuro più sereno per i propri collaboratori e le loro famiglie, contribuendo a creare ambienti di lavoro sani e inclusivi, dove la crescita dell’organizzazione si accompagna a una reale attenzione al benessere delle persone.