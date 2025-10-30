Zurich lancia Salute Aziende per il benessere dei dipendenti

(Teleborsa) - Zurich Italia
rafforza la propria offerta Salute con Zurich Salute Aziende
, la nuova soluzione dedicata al welfare aziendale
, pensata per sostenere le imprese a prendersi cura dei propri collaboratori e delle loro famiglie.
La soluzione prevede tutele e servizi che vanno oltre la semplice copertura sanitaria
e che coniugano prevenzione, protezione e assistenza continua facendo leva su un approccio modulare e flessibile che consente sia di acquistare pacchetti già definiti che di costruire piani su misura per le diverse esigenze aziendali.
"Vogliamo aiutare le imprese a prendersi cura delle proprie persone in modo concreto e continuativo, offrendo alle organizzazioni uno strumento semplice e accessibile per garantire prevenzione, supporto costante e serenità. Il welfare aziendale contribuisce in modo concreto a generare valore sia per le persone che per l’organizzazione; crediamo che questa soluzione rappresenti un passo avanti per chi sceglie di investire nella serenità e nel benessere di chi ogni giorno contribuisce alla crescita dell’azienda". ha dichiarato Luigi De Angeli, Chief Underwriting Officer di Zurich Italia.
Zurich Salute Aziende offre garanzie che coprono diversi ambiti della salute fisica e mentale: dalle visite specialistiche, check-up personalizzati e alta diagnostica, fino alle cure dentarie e ottiche, supporto psicologico e trattamenti fisioterapici, oltre a servizi di video consulto medico attivo 24 ore su 24. Particolare attenzione è inoltre riservata alla salute femminile, con specifiche garanzie legate alla maternità e alla procreazione medicalmente assistita. Alle tutele sanitarie si aggiungono una protezione legale e ulteriori coperture finalizzate a sostenere ulteriormente la continuità operativa dell’impresa.
La polizza può essere sottoscritta in forma autonoma oppure integrata a una copertura già esistente sul medesimo rischio prestata da un Fondo di categoria.
Zurich
invita le aziende a investire in un futuro più sereno per i propri collaboratori e le loro famiglie, contribuendo a creare ambienti di lavoro sani e inclusivi, dove la crescita dell’organizzazione si accompagna a una reale attenzione al benessere delle persone.