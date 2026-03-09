OPA Health Italia, l'offerente raggiunge il 95,8% del capitale

Health Italia

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistosulle azioni, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, l'offerente Lonvita ha reso noto che sono stateall'offerta complessivamente 52.008 azioni, pari a circa ilPertanto, sulla base delle azioni portate in adesione (pari al 27,404% del capitale) e delle azioni già di titolarità dell'offerente (pari al 68,40% del capitale), l'offerente verrà a possedere complessivamente 181.822 Azioni, pari a circa ilA seguito dell'adempimento della procedura congiunta, Borsa Italiana disporrà la sospensione dalle negoziazioni. Il periodo di adesionealle ore 17:30 (ora italiana) del2026.