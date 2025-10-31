Milano 17:35
43.175 -0,06%
Nasdaq 18:11
25.784 +0,19%
Dow Jones 18:11
47.404 -0,25%
Londra 17:35
9.717 -0,44%
Francoforte 17:35
23.958 -0,67%

A Roma torna a splendere un nuovo centro culturale, rinasce il ‘Museo del Genio’

Cultura, Economia
A Roma torna a splendere un nuovo centro culturale, rinasce il ‘Museo del Genio’
(Teleborsa) - Il Museo del Genio dell’Esercito Italiano riapre le sue porte e per la prima volta accoglie il grande pubblico con due esposizioni: “Vivian Maier. The Exhibition”, dedicata alla più amata fotografa americana, scoperta solo dopo la sua morte e oggi celebrata nei più importanti musei del mondo, e di cui si festeggia il centenario della nascita, e "Pop Air" un progetto nuovo e presentato per la prima volta al mondo, con cui il Maestro Ugo Nespolo interpreta in chiave ironica i grandi capolavori internazionali, con enormi sculture gonfiabili.


Due linguaggi lontani e complementari che siglano la vocazione del Museo a diventare un ponte tra storia e presente. Questo progetto culturale è un modo per presentarsi non solo come spazio espositivo, ma come centro culturale vivo, capace di dialogare con la contemporaneità e di ospitare grandi eventi artistici. Si tratta di un’iniziativa culturale di Difesa Servizi che dal 2016 valorizza i musei militari. Il progetto è prodotto e organizzato da Artemisia con il patrocinio della Regione Lazio, e in partnership con Fondazione Terzo Pilastro Internazionale.
Condividi
```