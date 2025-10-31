Abi, Terza edizione di “è cultura!": oltre 80.000 partecipanti e 10 milioni di visualizzazioni online

(Teleborsa) - Si è conclusa la terza edizione di "è cultura!"
. La manifestazione, che per una intera settimana mette al centro il valore della cultura in tutte le sue forme, ha coinvolto cittadini di ogni età in un intenso programma di eventi, incontri e iniziative su tutto il territorio nazionale e aperti a tutti.
La manifestazione, promossa da ABI (Associazione Bancaria Italiana)
e Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio)
, con la partecipazione delle banche operanti in Italia, delle fondazioni di origine bancaria e della Banca d’Italia, organizzata con ABIServizi
in collaborazione con FEduF – Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio
, ha registrato grande affluenza di pubblico: sono stati oltre 80.000 i cittadini, turisti e appassionati che nel corso della settimana hanno partecipato agli oltre 150 appuntamenti culturali da nord a sud, in tutta Italia,
alcuni dei quali realizzati per coinvolgere un pubblico giovane, fatto di ragazzi e di scuole.
Anche il pubblico online
ha premiato "è cultura!", sono stati 25.000 gli utenti che hanno visitato il sito ufficiale della manifestazione visualizzando oltre 92.000 pagine.
Sui social Facebook, Instagram e Linkedin le visualizzazioni dei contenuti sono state ad oggi circa 10 milioni. "è cultura!" si è svolto sotto l’
Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero del Turismo, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, dell’Accademia di Belle Arti di Roma e del Touring Club Italiano, e con la Media Partnership del TGR e di RAI Cultura.
A conferma del suo impegno nel promuovere il valore della cultura anche nei contesti più innovativi, "è cultura!" è presente anche al Salone dei Pagamenti 2025
, evento internazionale di riferimento per l’innovazione nell’industria dei pagamenti in chiusura oggi a Milano, con uno stand dedicato. L’iniziativa "è cultura!" continua anche per tutto l’anno
: sul sito web e sui canali social dedicati della manifestazione sarà possibile continuare a seguire e partecipare alle numerose iniziative delle banche e delle fondazioni di origine bancaria sui territori.