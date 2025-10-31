Abi, Terza edizione di “è cultura!": oltre 80.000 partecipanti e 10 milioni di visualizzazioni online

(Teleborsa) - Si è. La manifestazione, che per una intera settimana mette al centro il valore della cultura in tutte le sue forme, ha coinvoltoLa manifestazione, promossa da, con la partecipazione delle banche operanti in Italia, delle fondazioni di origine bancaria e della Banca d’Italia, organizzata conin collaborazione con, ha registrato grande affluenza di pubblico:alcuni dei quali realizzati per coinvolgere un pubblico giovane, fatto di ragazzi e di scuole.Anche ilha premiato "è cultura!", sono statiSui social Facebook, Instagram e Linkedin le visualizzazioni dei contenuti sono state ad oggi circa 10 milioni. "è cultura!" si è svolto sotto lAlto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero del Turismo, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, dell’Accademia di Belle Arti di Roma e del Touring Club Italiano, e con la Media Partnership del TGR e di RAI Cultura.A conferma del suo impegno nel promuovere il valore della cultura anche nei contesti più innovativi,, evento internazionale di riferimento per l’innovazione nell’industria dei pagamenti in chiusura oggi a Milano, con uno stand dedicato. L’iniziativa "è cultura!": sul sito web e sui canali social dedicati della manifestazione sarà possibile continuare a seguire e partecipare alle numerose iniziative delle banche e delle fondazioni di origine bancaria sui territori.