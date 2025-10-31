Amplifon sale in Borsa con analisti che apprezzano esecuzione del piano e ripresa della crescita

(Teleborsa) - Amplifon
, società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB, spicca nella seduta odierna a Piazza Affari
, con gli investitori che digeriscono i conti pubblicati negli scorsi giorni
.
Sul fronte degli analisti, Barclays
- pur riducendo le stime e il target price (a 19,5 euro dai precedenti 20,5) - conferma la raccomandazione Overweight e sottolinea il miglioramento del trend dei ricavi dell'azienda in Europa e in America
nel terzo trimestre rispetto al secondo trimestre, continuando a considerare la società la propria preferita nel settore hearing aid con una visione ottimista nel lungo periodo. "Con l'incertezza del mercato a breve termine persistente, siamo costruttivi sulla storia a lungo termine
e continuiamo a preferire il nome in un settore degli apparecchi acustici in difficoltà", si legge nella ricerca.
Ieri invece Intermonte ha alzato il target price di Amplifon da 16,5 a 19 euro per azione, migliorando anche la raccomandazione a Overweight da Neutral sulla base della ripresa in Europa e dell'esecuzione del piano di miglioramento della performance Fit4Growth
. "Il terzo trimestre ha segnato il primo punto di svolta positivo in EMEA e i trimestri successivi dovrebbero beneficiare di comparazioni più semplici, di un forte incremento dei clienti di ritorno dalla ripresa post-Covid del 2021 (ipotizzando un ciclo di vita dell'HA di circa 5 anni) e dei primi benefici del piano Fit4Growth - si legge nella ricerca - Combinati con un potenziale rilascio della domanda repressa, questi fattori potrebbero gradualmente riportare la crescita ai livelli storici
".Amplifon si attesta a 14,91 euro, con un aumento dell'1,29%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 15,06 e successiva a 15,42. Supporto a 14,7.