Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 30/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Debole la giornata per il principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un calo dello 0,23%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9.783,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9.668,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9.897,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)