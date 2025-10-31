Milano 10:13
43.428 +0,52%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 10:13
9.729 -0,32%
Francoforte 10:13
24.047 -0,30%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 30/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 30/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

Debole la giornata per il principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un calo dello 0,23%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9.783,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9.668,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9.897,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```