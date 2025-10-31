Apple promossa a "Hold" da Jefferies con aumento target price

(Teleborsa) - Jefferies
ha migliorato a "Hold
" da "Underpermorf" la raccomandazione su Apple
, alzando anche il target price
a 246,99 dollari
per azione dai precedenti 203,07 dollari.
Secondo gli analisti della banca d'affari le prospettive
per il quarto trimestre appaiono robuste, grazie alla crescita resiliente del comparto servizi.
La crescita nell'ultimo trimestre è stata trainata proprio da un +15% nei ricavi da servizi
, mentre le vendite di prodotti
sono salite del 5,4%, con un incremento del 6% per l’iPhone. Le entrate da Mac hanno segnato un +13%, mentre la Cina ha mostrato debolezza con un calo del 4% a causa di vincoli di fornitura per l’iPhone 17
. Apple prevede per l'ultimo trimestre dell'anno un aumento dei ricavi compreso tra il 10% e il 12%, il primo tasso di crescita a doppia cifra dal secondo trimestre fiscale 2022, con margini lordi stimati tra il 47% e il 48% e un impatto tariffario
di 1,4 miliardi di dollari.
Jefferies si attende un ritorno alla crescita dei ricavi in Cina
nel primo trimestre fiscale 2026, grazie alla domanda sostenuta per l’iPhone 17. Tuttavia, la banca d’investimento avverte che la crescita
del 2026
resterà limitata da un possibile aumento di prezzo dell’iPhone 18 e da un mix prodotti meno favorevole.