Apple promossa a "Hold" da Jefferies con aumento target price

Jefferies

Apple

(Teleborsa) -ha migliorato a "" da "Underpermorf" la raccomandazione su, alzando anche ilper azione dai precedenti 203,07 dollari.Secondo gli analisti della banca d'affari leper il quarto trimestre appaiono robuste, grazie alla crescita resiliente del comparto servizi.La crescita nell'ultimo trimestre è stata trainata proprio da un +15% nei ricavi da, mentre le vendite disono salite del 5,4%, con un incremento del 6% per l’iPhone. Le entrate da Mac hanno segnato un +13%, mentre la Cina ha mostrato debolezza con un calo del 4% a causa di vincoli di fornitura per l’. Apple prevede per l'ultimo trimestre dell'anno un aumento dei ricavi compreso tra il 10% e il 12%, il primo tasso di crescita a doppia cifra dal secondo trimestre fiscale 2022, con margini lordi stimati tra il 47% e il 48% e undi 1,4 miliardi di dollari.Jefferies si attende un ritorno alla crescita dei ricavi innel primo trimestre fiscale 2026, grazie alla domanda sostenuta per l’iPhone 17. Tuttavia, la banca d’investimento avverte che ladelresterà limitata da un possibile aumento di prezzo dell’iPhone 18 e da un mix prodotti meno favorevole.