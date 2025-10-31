Milano 15:07
Bafaro (Bain): impatto dell'Agentic AI sarà pervasivo, servono infrastrutture e persone pronte

L'intervista al Salone dei Pagamenti

Economia
Bafaro (Bain): impatto dell'Agentic AI sarà pervasivo, servono infrastrutture e persone pronte
(Teleborsa) - Quello dell'Agentic AI è "un cambio di paradigma: siamo passati dall'intelligenza generativa, quindi la generazione di contenuti, ad Agentic AI, quindi l'azione, l'agire. In modo molto concreto significa che non saremo più noi a cliccare "voglio qualcosa" e quindi faccio il pagamento, ma sarà l'agente a farlo per noi. Ancora in Europa e in Italia questo non è possibile, ma vediamo già degli esempi pratici oltreoceano. Lo ha detto a Teleborsa Margherita Bafaro, Senior Manager di Bain & Company, in occasione del Salone dei Pagamenti a Milano.



"Ci saranno molti impatti lungo tutta la catena del valore e per tutti gli attori, dai consumatori agli esercenti, ma anche istituti di pagamento e banche", ha aggiunto.

Secondo Bafaro, "l'impatto sarà pervasivo. Facciamo un esempio per quanto riguarda il mondo degli esercenti e quindi di merchant: se
prima parlava di ottimizzazione SEO, quindi search engine optimization, ora si parla un'ottimizzazione in termini agentici, quindi agentic optimization".

"Come si possono preparare e come abilitare questa nuova ondata di innovazione? Da un lato c'è un tema infrastrutturale importante: agli agenti non piace un'infrastruttura lenta e monolitica che oggi hanno tante banche e istituti di pagamento. Quindi dovremo fare proprio un salto avanti in termini infrastrutturali, quindi andare per micro-servizi".

"Il secondo punto è l'interoperabilità, quindi far sì che i diversi attori nella catena possano dialogare con loro, lo possano fare in modo semplice e veloce", ha aggiunto.

"Un altro elemento molto importante e da non perdere d'occhio è il tema umano, delle competenze delle persone - ha sostenuto Bafaro - Per essere pronti a questo nuovo cambiamento dell'Agentic AI, che non è solo infrastruttura IT, serve avere anche le persone pronte, persone pronte a usarlo e quindi aziende che dovranno fare upskilling e reskilling, ma anche aziende e figure aziendali che all'interno delle realtà di impresa faranno training a questi nuovi agenti".

(Foto: Giovanni Ricciardi)
