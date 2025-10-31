Bafaro (Bain): impatto dell'Agentic AI sarà pervasivo, servono infrastrutture e persone pronte





(Teleborsa) - Quello dell'è "un: siamo passati dall'intelligenza generativa, quindi la generazione di contenuti, ad Agentic AI, quindi l'azione, l'agire. In modo molto concreto significa che non saremo più noi a cliccare "voglio qualcosa" e quindi faccio il pagamento, ma sarà l'agente a farlo per noi. Ancora in Europa e in Italia questo non è possibile, ma vediamo già degli esempi pratici oltreoceano. Lo ha detto a Teleborsa, in occasione del Salone dei Pagamenti a Milano."Ci sarannoe per tutti gli attori, dai consumatori agli esercenti, ma anche istituti di pagamento e banche", ha aggiunto.Secondo Bafaro, "l'. Facciamo un esempio per quanto riguarda il mondo degli esercenti e quindi di merchant: seprima parlava di ottimizzazione SEO, quindi search engine optimization, ora si parla un'ottimizzazione in termini agentici, quindi agentic optimization"."Come si possono preparare e come abilitare questa nuova ondata di innovazione? Da un lato c'è un tema infrastrutturale importante:e monolitica che oggi hanno tante banche e istituti di pagamento. Quindi dovremo fare proprio un salto avanti in termini infrastrutturali, quindi andare per micro-servizi"."Il secondo punto è l', quindi far sì che i diversi attori nella catena possano dialogare con loro, lo possano fare in modo semplice e veloce", ha aggiunto."Un altro elemento molto importante e da non perdere d'occhio è il tema umano, delle competenze delle persone - ha sostenuto Bafaro - Per essere pronti a questo nuovo cambiamento dell'Agentic AI, che, persone pronte a usarlo e quindi aziende che dovranno fare upskilling e reskilling, ma anche aziende e figure aziendali che all'interno delle realtà di impresa faranno training a questi nuovi agenti".