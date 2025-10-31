Milano
10:14
43.434
+0,54%
Nasdaq
30-ott
25.735
0,00%
Dow Jones
30-ott
47.522
-0,23%
Londra
10:14
9.727
-0,34%
Francoforte
10:14
24.044
-0,31%
Venerdì 31 Ottobre 2025, ore 10.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde molto Shanghai, in calo dell'1,53%
Borsa: Perde molto Shanghai, in calo dell'1,53%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.954,79 punti
In breve
,
Finanza
31 ottobre 2025 - 08.20
In forte ribasso Shanghai, che mostra una discesa dell'1,53% e archivia la seduta a 3.954,79 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: A picco Shanghai, in forte calo dell'1,85%
Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dello 0,82%
Borsa: Rosso per Shanghai, in calo dell'1,36% alle 04:48
Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,21% alle 05:48
Altre notizie
Borsa: Andamento brillante per Shanghai, in accelerazione del 2,05%
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,05%)
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,19%)
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,96%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,32%
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,16%)
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto