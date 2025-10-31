Milano 10:14
43.434 +0,54%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 10:14
9.727 -0,34%
Francoforte 10:14
24.044 -0,31%

Borsa: Perde molto Shanghai, in calo dell'1,53%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.954,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto Shanghai, in calo dell'1,53%
In forte ribasso Shanghai, che mostra una discesa dell'1,53% e archivia la seduta a 3.954,79 punti.
Condividi
```