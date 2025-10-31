Milano
17:35
43.175
-0,06%
Nasdaq
17:41
25.842
+0,42%
Dow Jones
17:41
47.490
-0,07%
Londra
17:35
9.717
-0,44%
Francoforte
17:35
23.958
-0,67%
Venerdì 31 Ottobre 2025, ore 17.58
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,67%
Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,67%
Il DAX archivia la giornata a 23.958,3 punti
In breve
,
Finanza
31 ottobre 2025 - 17.43
Francoforte segna un mediocre calo dello 0,67%, terminando gli scambi a 23.958,3 punti.
Condividi
Argomenti trattati
Francoforte
(265)
Titoli e Indici
Germany DAX
-0,67%
