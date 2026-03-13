Milano
9:21
43.936
-1,17%
Nasdaq
12-mar
24.534
-1,73%
Dow Jones
12-mar
46.678
-1,56%
Londra
9:21
10.224
-0,78%
Francoforte
9:21
23.343
-1,05%
Venerdì 13 Marzo 2026, ore 09.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,88%)
Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,88%)
Il DAX ha iniziato gli scambi a 23.381,91 punti
In breve
,
Finanza
13 marzo 2026 - 09.04
L'Indice della Borsa di Francoforte registra una flessione dello 0,88%, a quota 23.381,91 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,11%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,02%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,25%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,26%)
Argomenti trattati
Borsa
(1882)
·
Francoforte
(440)
Titoli e Indici
DAX
-1,05%
Altre notizie
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,16%)
Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dello 0,94%
Borsa: Pessimo inizio per Francoforte in calo (del 2,51%)
Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,97%)
Borsa: Madrid soffre all'inizio delle contrattazioni (-3,17%)
Borsa: Tokyo soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,17%)
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto