Milano 9:21
43.936 -1,17%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 9:21
10.224 -0,78%
23.343 -1,05%

Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,88%)

Il DAX ha iniziato gli scambi a 23.381,91 punti

L'Indice della Borsa di Francoforte registra una flessione dello 0,88%, a quota 23.381,91 in apertura.
