Campari, sequestrate azioni per 1,3 miliardi di euro alla holding Lagfin per reati fiscali

Campari

(Teleborsa) - La, su disposizione della Procura di Monza, ha dato esecuzione a unemesso dal GIP per un valore di(esattamente 1.291.758.703,34 di euro) nei confronti di, la holding di diritto lussemburghese con cui la famiglia Garavoglia controlla il gruppo, per il reato di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" e per "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche".L'indagine, sviluppata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, ha preso avvio da una verifica fiscale nei confronti della predetta holding la quale, a seguito di un', ha assorbito la propria controllata italiana, detentrice del pacchetto azionario di maggioranza di Campari.Gli approfondimenti hanno permesso di constatare che, all'atto della fusione,maturate in capo alla società italiana oggetto di incorporazione e non tassate al momento della loro fuoriuscita dal territorio nazionale come previsto dalla normativa fiscale.In particolare, il gruppo societario, attraverso una serie di complesse operazioni, hadalla società italiana a una branch domestica neo costituita, mentre le gestione effettiva del ramo d'azienda finanziario veniva esercitata a livello di casa madre estera.Il sequestro è stato integralmente eseguito attraverso l'dalla holding lussemburghese, fino a concorrenza dell'importo disposto nel decreto, corrispondente all'imposta non versata all'atto del trasferimento all'estero della società incorporata, si legge nella nota firmata da Claudio Gittardi, Procuratore della Repubblica di Monza.