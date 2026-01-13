Milano 9:12
45.686 -0,10%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 9:12
10.149 +0,09%
25.405 0,00%

Borsa Italiana, attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi del 12/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta (12/01/2026) è stato pari a 3,3 miliardi di euro, con una variazione del 2,88%, rispetto ai precedenti 3,4 miliardi.

I volumi si sono attestati a 0,51 miliardi di azioni, rispetto ai 0,55 miliardi precedenti.

771 sono le azioni scambiate: tra queste, 383 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 340 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 48 azioni del listino milanese.





(Foto: © Edoardo Nicolino | 123RF)
