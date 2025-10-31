Exxon Mobil, ricavi e utile in calo nel terzo trimestre, in aumento il dividendo per il quarto trimestre

Exxon Mobil

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2025ha registratoper 85,3 miliardi di dollari, in calo rispetto a 90miliardi del pari periodo del 2024. L'si è attestato a 7,548 miliardi, corrispondenti a un utile per azione diluita di 1,76 dollari, in calo da 8,61 miliardi del terzo trimestre dell'esercizio precedente.Gli utili sono risultati tuttavia in crescita rispetto al secondo trimestre 2025 (7,08 miliardi l'utile e 1,64 dollari l'utile per azione), grazie ai volumi vantaggiosi, trainati dalla produzione record in Guyana e nel Permiano, dai risparmi sui costi strutturali e dai maggiori realizzi del greggio. Guadagni che sono stati parzialmente compensati dai minori volumi di base.Ladel terzo trimestre è aumentata di 139.000 barili di petrolio equivalenti al giorno, raggiungendo i 4,8 milioni di barili di petrolio equivalenti al giorno.Complessivamente neigli utili hanno raggiunto 22,3 miliardi, rispetto ai 26,1 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. Gli utili, escludendo le voci identificate relative ai costi di ristrutturazione, sono stati pari a 22,9 miliardi, rispetto ai 26,1 miliardi dell'anno precedente. Il calo dei prezzi del greggio, i margini chimici a fine ciclo, i maggiori ammortamenti, i costi di crescita e i minori volumi di base derivanti da dismissioni strategiche hanno ridotto gli utili. Questi impatti sono stati parzialmente compensati dalla crescita dei volumi nel Permiano e in Guyana, da ulteriori risparmi strutturali sui costi e da effetti temporali favorevoli.La società ha generato unda inizio anno pari a 39,3 miliardi e undi 20,6 miliardi. Le distribuzioni agli azionisti di 27,8 miliardi di dollari includevano 12,9 miliardi di dollari die 14,9 miliardi di dollari di, in linea con il piano della società di riacquistare 20 miliardi di dollari di azioni quest'anno.La società ha dichiarato un, con un aumento del 4%, pagabile il 10 dicembre 2025 agli azionisti registrati di azioni ordinarie alla chiusura delle attività il 14 novembre 2025.