Francoforte: positiva la giornata per Merck KGaA

compagnia farmaceutica tedesca

DAX

Merck KGaA

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene dell'1,87%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 113 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 115,6. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 111,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)