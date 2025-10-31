FrecciaRosa: oltre 46 milioni di passeggeri raggiunti dalla campagna di prevenzione

(Teleborsa) - Si conclude ilcon oltre 46 milioni di passeggeri raggiunti a bordo di Frecce, Intercity e Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS). La quindicesima edizione della campagna di sensibilizzazione promossa daha registrato oltre 1.500 prestazioni erogate, incluse le 400 eseguite a Scalo San Lorenzo, nella sede di FS Logistix. L'iniziativa ha coinvolto 46 treni e 115 tra medici e volontari, con la distribuzione di oltre 15mila copie dele più di 7.500 consultazioni in versione digitale. L'appuntamento, divenuto nel tempo un momento di grande valore sociale e sanitario, ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per il terzo anno consecutivo, la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica.Tra leila – "Da 15 anni la prevenzione viaggia con noi" – che sottolinea la continuità e la solidità di un impegno che ogni anno accompagna milioni di cittadini, il rinnovato logo, caratterizzato da un design moderno, inclusivo, visibile ed efficace, e il nuovo sito frecciarosa.it.Quest'anno FrecciaRosa si è inoltre arricchita anche dellee con lache hanno sostenuto l'iniziativa nella diffusione dei messaggi di prevenzione e sensibilizzazione.inoltre, ha destinato a un progetto di ricerca sul tumore del seno, un contributo concreto per ampliarne la portata in ambito scientifico e rafforzarne ulteriormente il valore sociale.