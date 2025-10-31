Milano 10:17
Giappone, vendite al dettaglio settembre +0,3% su mese e +0,5% su anno

(Teleborsa) - Crescono meno delle attese le vendite al dettaglio in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria (METI), le vendite a settembre, su base annua, sono aumentate dello 0,5%, contro il +0,8% del consensus e dopo il -0,9% del mese precedente.

Le vendite sono cresciute dello 0,3% su base mensile, dopo il -0,9% di agosto.

Quanto alle vendite all'ingrosso, riportano un +2,1% su anno e un 0,0% su mese.

Le vendite totali hanno evidenziato così un incremento dell'1,8% tendenziale e un aumento dello 0,5% su mese.

