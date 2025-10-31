Imprese di stranieri in crescita: +1,7% in un anno

(Teleborsa) -. A. Nei primi sei mesi dell'anno le iscrizioniIl saldo positivo supera le 16mila imprese. A mostrarlo è il, nato dalla collaborazione trae finanziato dalSecondo il- che ha realizzato anche lainterattiva da cui consultare i dati principali - ache rappresentano rispettivamente il 25% e il 3% del totale. Il commercio resta il settore più rappresentativo con 275mila imprese e segna un lieve recupero (+0,1%).È una imprenditoria che si rafforza anche strutturalmente quella straniera in Italia.Infatti,, che nell’ultimo anno sono aumentate dell’11,4%, superando quota 147mila, a fronte di una tenuta delle imprese individuali, che rappresentano tuttavia il 72% del totale.Gli imprenditori stranieri scelgono soprattutto ilLe regioni nord occidentali mostrano infatti la. Lieve calo invece nel Mezzogiorno (-0,5%) e sostanziale stabilità al Centro (+0,3%), che detengono rispettivamente la maggiore e la minore incidenza della componente straniera sul totale delle imprese., seguita da Trieste (20%). Imperia (18,2%) prende il terzo posto sostituendosi a Firenze (18,1%). All’estremo opposto, Barletta-Andria-Trani è la provincia con la minore incidenza, ultima nella classifica composta da sole province del Mezzogiorno.Analizzando le sole imprese individuali – le uniche per le quali è possibile stabilire una coincidenza con il Paese di origine del titolare - emerge che, seguiti da Albania, Bangladesh e Pakistan (19%) e quindi da Egitto, Nigeria e Senegal (11%). Le preferenze sono marcate sia per localizzazione che per settori.I nati in Marocco vantano la massima incidenza nelle province dello Stretto (Catanzaro, Reggio Calabria e Messina) e operano in prevalenza nel commercio (21,6%).raggiungono la massima incidenza a Viterbo, Torino, Cremona. I(Prato con il primato assoluto del 68% e Firenze con 27%) ma(Fermo con 29%) e una forte concentrazione nel manifatturiero e nei servizi ricreativi e di intrattenimento.