Itway, semestrale torna in utile. Ricavi volano a 36,2 milioni di euro

Itway

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, ha chiuso ilconin crescita di oltre il 45% a 36,2 milioni di euro, registrando anche un importante incremento in tutti gli indici reddituali: il risultato operativo lordo () è pari a 1,26 milioni di euro (660 mila euro nello stesso semestre del 2024), mentre il risultato operativo (EBIT) passa da 142 mila euro a 734 mila euro. L'è di 50 mila euro (vs -165 mila euro un anno fa).L'incremento dei, oltre all'incremento dei volumi di vendita, è legato agli importanti investimenti in corso, e, in particolare, è dovuto alla crescita del costo del personale e dei collaboratori (personale +22% e altri oneri operativi +21%). Il numero deipassa da 89 unità (31 dicembre 2023) a 138 unità (31 dicembre 2024) e alle 146 unità (30 giugno 2025) ed è relativo all'inserimento nel Gruppo di personale qualificato con alta specializzazione e professionalità, con un incremento di 13 unità rispetto al 30 giugno 2024 tra account manager senior, account manager junior, project manager, sviluppatori, service desk, cybersecurity consultant, sistemisti e backoffice, così come previsto nei piani di investimento della società.