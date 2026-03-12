Enervit, ricavi e utili migliorano nel 2025. Proposto DPS di 0,215 euro

(Teleborsa) - Nel 2025, il Gruppo Enervit - attivo nel mercato dell’integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale - ha registrato ricavi pari a 103,2 milioni di euro con un incremento del 6,7% rispetto ai 96,7 milioni conseguiti nel 2024.



Il risultato deriva da un trend positivo tutte le aree di business, in particolare, l’Italia con un’incidenza percentuale dei ricavi del 74,6% ha riportato una crescita del 2,6%. L’Estero, che ha rappresentato il 13,1% del totale dei ricavi, ha registrato un incremento del 12,5% rispetto all’esercizio 2024. Il canale Lavorazioni Conto Terzi, con un peso sul totale dei ricavi del 2,4%, ha registrato anch’esso un incremento rispetto all’esercizio 2024 del 3,7%. Infine, il canale di vendita Diretto, trainato dalle vendite online, con un peso sui ricavi

totali del 10,0% ha registrato una crescita del 40,6% rispetto all’analogo periodo 2024.



L’EBITDA è pari a 10,0 milioni, in crescita del 5,1% rispetto all’esercizio 2024 quando era pari a 9,5 milioni. L’EBIT è pari a 6,1 milioni, in crescita del 9,8% rispetto al 2024 quando era pari a 5,5 milioni.



Il conto economico chiude con un Utile Netto pari a 4,3 milioni, in aumento del 3,2% rispetto all’esercizio 2024 quando era pari a 4,1 milioni.



La Posizione Finanziaria Netta di fine 2025 è positiva per 2,4 milioni, in miglioramento rispetto al 2024 quando era positiva per 1,0 milione.



Il Cda proporrà all'assemblea degli azionisti, convocata per il 28 aprile 2026, la distribuzione di un dividendo di 0,215 euro per azione (al lordo delle ritenute di legge), con messa in pagamento a partire dal 20 maggio 2026, con Record date 19 maggio 2026 e data di stacco della cedola il 18 maggio 2026.





