La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in visita a Roma

(Teleborsa) - La Presidente del Parlamento europeo
, Roberta Metsola
, sarà a Roma lunedì 3 e martedì 4 novembre
per una serie di incontri istituzionali e appuntamenti. Durante la visita, Metsola incontrerà il Sindaco della capitale ed ex eurodeputato Roberto Gualtieri
e con i vertici di Coldiretti
e Confagricoltura.
Gli incontri con gli stakeholder del settore agricolo
avvengono mentre in Europa entra nel vivo sia il dibattito sulla riforma della Politica agricola comune, PAC,
che i negoziati per il prossimo quadro finanziario pluriennale della UE per il periodo 2028-2034.
Nel pomeriggio di lunedì 3 novembre, la presidente parteciperà, inoltre, all'evento organizzato da Formiche,
gruppo di informazione e di dibattito politico-culturale. Il giorno successivo, martedì 4 novembre, interverrà,
assieme al Vicepresidente del Consiglio e Ministro agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale Antonio Tajani
, alla cerimonia ufficiale di apertura del SIGMA Summit.