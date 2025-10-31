Milano 15:08
La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in visita a Roma
(Teleborsa) - La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, sarà a Roma lunedì 3 e martedì 4 novembre per una serie di incontri istituzionali e appuntamenti. Durante la visita, Metsola incontrerà il Sindaco della capitale ed ex eurodeputato Roberto Gualtieri e con i vertici di Coldiretti e Confagricoltura. Gli incontri con gli stakeholder del settore agricolo avvengono mentre in Europa entra nel vivo sia il dibattito sulla riforma della Politica agricola comune, PAC, che i negoziati per il prossimo quadro finanziario pluriennale della UE per il periodo 2028-2034.

Nel pomeriggio di lunedì 3 novembre, la presidente parteciperà, inoltre, all'evento organizzato da Formiche, gruppo di informazione e di dibattito politico-culturale. Il giorno successivo, martedì 4 novembre, interverrà, assieme al Vicepresidente del Consiglio e Ministro agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale Antonio Tajani, alla cerimonia ufficiale di apertura del SIGMA Summit.
