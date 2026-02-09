Giappone, Takaichi prima premier donna: trionfa il Partito Liberal-democratico

(Teleborsa) - Vittoria schiacciante in Giappone pernelle elezioni anticipate di domenica, che rilanciano con forza ile aprono la strada a una possibile riforma radicale dell'economia e della difesa. Il Partito Liberal-democratico (Ldp) ha conquistato la maggioranza qualificata di oltre due terzi alla Camera bassa consegnando di fatto alla premier un mandato storico per accelerare la sua agenda conservatrice. Dai 198 seggi precedenti, i liberaldemocratici sono balzati a 315 sui 465 dell'aula più influente del Parlamento, superando ampiamente la soglia dei 310 necessari per avviare modifiche costituzionali e approvare leggi che troverebbero l'opposizione del Senato, dove l'Ldp non ha la prevalenza numerica.Dall'altra parte dello schieramento,– nata dalla fusione tra democratici costituzionali e Komeito – ha subìto un vero e proprio tracollo passando da 167 a soli 49 seggi, spingendo i co-leader, l'ex premier Yoshihiko Noda e Tetsuo Saito, a ventilare le dimissioni. La rottura tra Ldp e la forza di ispirazione buddista, Komeito, storico alleato per 26 anni, si è rivelata un boomerang elettorale. Lo stesso partito Ishin, partner minore della coalizione, emerge indebolito nonostante la vittoria complessiva, con appena due seggi in più dai 34 precedenti, e il suo peso politico si ridurrà inevitabilmente mentre l'Ldp conquista autonomia decisionale."Attendo con ansia un rinnovato impulso per approfondire il partenariato strategico Ue-Giappone in tutti i settori. Dalla competitività e innovazione alla cooperazione sulla sicurezza economica e sulla stabilità globale", ha sottolineato su X laparlando di una vittoria "storica". Sulla stessa linea lache ha evidenziato come "un partenariato forte Ue-Giappone e una collaborazione continua siano fondamentali per la stabilità economica globale"."Congratulazioni alla premier e alla sua coalizione per la schiacciante vittoria ottenuta nell'importantissimo voto. È una leader molto rispettata e popolare. La decisione coraggiosa e saggia di Sanae di indire le elezioni ha dato i suoi frutti. Il suo partito ora controlla il parlamento, detenendo una storica maggioranza di due terzi, la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale – ha scrittosu Truth –. Sanae, è stato un onore per me sostenere te e la tua coalizione. Ti auguro grande successo nell'attuazione del tuo programma conservatore, basato sulla pace attraverso la forza. Il meraviglioso popolo giapponese, che ha votato con tanto entusiasmo, avrà sempre il mio forte sostegno"."Congratulazioni di cuore al Primo Ministro Sanae Takaichi per l'importante successo conseguito alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Rappresentanti del Giappone. Le nostre nazioni sono unite da una profonda amicizia e da un partenariato strategico che continua a rafforzarsi grazie al rapporto di fiducia sincera e di collaborazione costruttiva che abbiamo saputo costruire in questi anni tra i nostri Governo – ha scritto sui social lapostando una foto con la prima ministra giapponese scattata nella recente visita a Tokyo –. Porto sempre negli occhi e nel cuore la straordinaria accoglienza ricevuta durante la mia visita di gennaio, che ha ulteriormente consolidato il legame tra le nostre nazioni. L'Italia continuerà con convinzione a camminare al fianco del Giappone per affrontare insieme le sfide globali, promuovere crescita, sicurezza e stabilità e rendere ancora più profondo il rapporto che ci unisce. Buon lavoro alla mia cara amica Sanae e al nuovo Parlamento giapponese".Con l'inflazione persistente e un contesto geopolitico sempre più teso,promette unae un drastico potenziamento della difesa nazionale, in linea con le richieste dell'alleato statunitense. Tra i fenomeni emergenti, i populisti del Sanseito, che hanno moltiplicato i propri seggi da 2 a 15 con la retorica anti immigrazione, mentre Team Mirai – movimento pro-digitale – ha conquistato 11 seggi, debuttando in Parlamento.al 56,26%, è cresciuta di due punti rispetto al voto precedente, nonostante le difficoltà legate al maltempo estremo sull'intero versante nord occidentale del Paese, con nevicate anche nella capitale Tokyo, che hanno complicato la campagna elettorale più breve della storia giapponese.