Madrid: in calo Acerinox

(Teleborsa) - Ribasso per la Acerinox, che presenta una flessione del 2,95%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acerinox, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di breve periodo dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile evidenzia un declino dei corsi verso area 11,05 Euro con prima area di resistenza vista a 11,35. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 10,94.