Milano 14:10
43.295 +0,22%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 14:10
9.728 -0,33%
Francoforte 14:10
23.994 -0,52%

Madrid: rosso per Acerinox

Retrocede la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, con un ribasso del 2,95%.
