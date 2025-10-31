Milano
17:35
43.175
-0,06%
Nasdaq
21:00
25.858
+0,48%
Dow Jones
21:02
47.563
+0,09%
Londra
17:35
9.717
-0,44%
Francoforte
17:35
23.958
-0,67%
Venerdì 31 Ottobre 2025, ore 21.20
New York: in calo Meta Platforms
Migliori e peggiori
,
In breve
31 ottobre 2025 - 20.00
Seduta in ribasso per l'
azienda che gestisce Facebook
, che mostra un decremento del 2,90%.
Titoli e Indici
Meta Platforms
-2,78%
