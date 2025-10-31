Milano 17:35
New York: preme sull'acceleratore Warner Bros Discovery

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda globale di media e intrattenimento, che tratta in rialzo del 3,98%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Warner Bros Discovery più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Warner Bros Discovery rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 22,66 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22,13. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 23,19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
