New York: preme sull'acceleratore Warner Bros Discovery

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda globale di media e intrattenimento
, che tratta in rialzo del 3,98%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Warner Bros Discovery
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Warner Bros Discovery
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 22,66 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22,13. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 23,19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)